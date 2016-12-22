Гемодиализ в Ливнах
22.12.2016
В области появился второй центр гемодиализа. Открылся он несколько дней назад в Ливнах. С введением в эксплуатацию этого учреждения шанс на долгую жизнь получили тысячи пациентов не только Ливенского района.
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