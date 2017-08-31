Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.08.2017 Четверг 17:26
сейчас в эфире
17:25
Передача
Доктор И|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Газовики и журналисты

Газовики и журналисты

Версия для печати

31.08.2017

День газовика отмечается в первое воскресенье сентября. Накануне этой даты с журналистами Орловской области встретился руководитель регионального подразделения «Газпрома» Александр Грачев.

Теги:ГазпромОрловская областьжурналистымедиа

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41697

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Аварийная проверка
31.08.2017

Аварийная проверка

Собраться в школу
31.08.2017

Собраться в школу

Безопасность школьников
31.08.2017

Безопасность школьников

Назначения в мэрии
31.08.2017

Назначения в мэрии

Освоение бюджета
31.08.2017

Освоение бюджета

$ USD58.5454(-0.19)01.09
€ EUR69.6222(-0.58)01.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online