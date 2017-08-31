Газовики и журналисты
31.08.2017
День газовика отмечается в первое воскресенье сентября. Накануне этой даты с журналистами Орловской области встретился руководитель регионального подразделения «Газпрома» Александр Грачев.
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