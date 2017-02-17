Фронт работ Потомского
17.02.2017
От медицины до ЖКХ. Это спектр тем, которые обсуждались на встрече губернатора Вадима Потомского с активом Орловского регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31620
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За ответом к губернатору
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