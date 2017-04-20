Форум хлебопеков
20.04.2017
Многие участники форума хлеба не просто представили свою продукцию на выставке-дегустации, но и говорили о проблемах сбыта. Мероприятие такого масштаба для хлебопёков — это в первую очередь возможность быть услышанными.
Короткая ссылка obl1.ru/~/35336
Другие новости раздела
20.04.2017
Губернатор в Ярославле
20.04.2017
Хлебные итоги
20.04.2017
О налогах
20.04.2017
Безопасность на дорогах
20.04.2017
Судьба "Зеленстроя"
$ USD56.4165(+0.24)21.04
€ EUR60.6139(+0.35)21.04
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: