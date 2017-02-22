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Фитосанитарный контроль

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22.02.2017

Семена, которые реализуют в магазинах Орла, прошли проверку специалистов фитосанитарного контроля.

Теги:Россельхознадзор по Орловской областифитосанитарияпроверкасемена

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