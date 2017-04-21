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Фестиваль звонарей

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21.04.2017

Колокольный благовест Богоявленского собора в четверг Светлой недели звучал над Окой. Мастерство звонарного ремесла мог услышать каждый желающий.

Теги:Пасхацерковьправославиеколокола

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