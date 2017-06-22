Это не должно повториться
22.06.2017
22 июня — День памяти и скорби. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Наша страна вспоминает павших защитников отечества. В Российской Федерации День памяти и скорби по указу Президента отмечают с 1996 года.
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