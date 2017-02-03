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Орел03.02.2017 Пятница 06:57
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Электронный быт

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02.02.2017

Электронные услуги набирают все большую популярность среди абонентов Ростелекома. Домашний проводной телефон и бумажные квитанции постепенно отходят на второй план.

Теги:Ростелекомсвязьуслугителекоммуникации

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