Электронный быт
02.02.2017
Электронные услуги набирают все большую популярность среди абонентов Ростелекома. Домашний проводной телефон и бумажные квитанции постепенно отходят на второй план.
Короткая ссылка obl1.ru/~/30840
Другие новости раздела
02.02.2017
Повышение пенсий
02.02.2017
Соглашение о зарплате
02.02.2017
Штрафы за мобильный
02.02.2017
Выставка мастера
01.02.2017
Победная кнопка
$ USD59.9858(-0.32)03.02
€ EUR64.7307(-0.3)03.02
Наш опрос
Чего не хватает в вашем дворе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: