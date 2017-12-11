Эксперименты в космосе
11.12.2017
Космонавт Александр Мисуркин на Международной космической станции продолжает ставить интересные эксперименты. На этот раз он провел их с жидкостями и показал, как изменяются в невесомости чай и кисель.
Короткая ссылка obl1.ru/~/43667
Другие новости раздела
11.12.2017
Работа на будущее
11.12.2017
Переезд ярмарки
11.12.2017
Право на выбор
11.12.2017
Проект Кешер
11.12.2017
Конференция в Вятском Посаде
$ USD59.2348(-0.05)12.12
€ EUR69.8023(+0.16)12.12
Наш опрос
Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?