Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.06.2017 Среда 02:46
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Двор детства

Двор детства

Версия для печати

19.06.2017

Проблема обслуживания придомовой территории возникает в большинстве многоквартирных нашей страны. Казалось бы, все знают, кто должен ее благоустраивать. Но на практике во дворах мусор, детская площадка не соответствует требованиям безопасности и вечные проблемы с парковочными местами.

Теги:Придомовая территориямногоквартирные домаремонтобслуживаниеЖКХ

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/39764

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Земля для многодетных семей
20.06.2017

Земля для многодетных семей

Противодействие наркомании
20.06.2017

Противодействие наркомании

Городские проблемы
20.06.2017

Городские проблемы

За работу с пенсионерами
20.06.2017

За работу с пенсионерами

Из рук вон
20.06.2017

Из рук вон

$ USD58.5786(+0.62)21.06
€ EUR65.321(+0.46)21.06

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online