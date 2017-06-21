Двор детства

Проблема обслуживания придомовой территории возникает в большинстве многоквартирных нашей страны. Казалось бы, все знают, кто должен ее благоустраивать. Но на практике во дворах мусор, детская площадка не соответствует требованиям безопасности и вечные проблемы с парковочными местами.