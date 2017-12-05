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Движение по расписанию

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05.12.2017

Проблемы транспортной сети стали главной темой на совещании городских властей. И если сокращения маршрутов удалось избежать, то вопрос несоблюдения графиков на протяжении долго времени остается открытым.

Теги:городская администрациямэриятранспортОрел

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