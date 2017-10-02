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Движение без ограничений

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02.10.2017

К «движению без ограничений» приступят воспитанники Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. На базе центра открылся автогородок и автокласс.

Теги:автогородокавтоклассРеабилитационный центринвалидыдети

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Короткая ссылка obl1.ru/~/42329

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