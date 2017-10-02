Движение без ограничений
02.10.2017
К «движению без ограничений» приступят воспитанники Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. На базе центра открылся автогородок и автокласс.
Короткая ссылка obl1.ru/~/42329
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