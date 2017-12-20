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Доступная среда

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20.12.2017

Программа «Доступная среда», рассчитанная до 2020 года, будет продлена до 2025. Напомним, об этом глава государства Владимир Путин заявил 5 декабря на встрече с инвалидами и представителями профильных некоммерческих организаций.

Теги:доступная средагоспрограммаВладимир Путининвалиды

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