Доступ к эфиру
16.02.2017
Все политические партии, представленные в региональном парламенте, имеют равный доступ к эфиру «Первого областного» телеканала. К такому выводу пришли парламентарии в ходе выездного заседания профильного комитета.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31565
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