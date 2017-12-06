Дороги в частном секторе

Как подъехать к дому по разбитой дороге? Этот вопрос волнует жителей частных и многоквартирных домов. И если для последних в следующем году предусмотрена федеральная программа «Комфортная городская среда», то для жителей частного сектора вопрос о ремонте проезжей части остается открытым.