Дороги в частном секторе
06.12.2017
Как подъехать к дому по разбитой дороге? Этот вопрос волнует жителей частных и многоквартирных домов. И если для последних в следующем году предусмотрена федеральная программа «Комфортная городская среда», то для жителей частного сектора вопрос о ремонте проезжей части остается открытым.
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