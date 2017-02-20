Долги и дороги
20.02.2017
Проблемные дороги и долги районов за энергоресурсы. На эти две темы губернатор Вадим Потомский поручил обратить особое внимание. На заседани Правительства глава области обозначил конкретные цели и пути выполнения задач.
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