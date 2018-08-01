Добраться до деревни Барановка в Свердловском районе можно только на тракторе
01.08.2018
Жители деревни Барановка зависят от погоды. В дождливые дни они остаются отрезанными от цивилизации. Ни машины скорой, ни школьные автобусы ни автолавки к ним проехать не могут. Причина — непроходимая грязь вместо дороги.
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