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  4. Добраться до деревни Барановка в Свердловском районе можно только на тракторе

Добраться до деревни Барановка в Свердловском районе можно только на тракторе

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01.08.2018

Жители деревни Барановка зависят от погоды. В дождливые дни они остаются отрезанными от цивилизации. Ни машины скорой, ни школьные автобусы ни автолавки к ним проехать не могут. Причина — непроходимая грязь вместо дороги.

Теги:БарановкаСвердловский районтрактордорогигрязь

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