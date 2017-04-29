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Доблестное Верховье

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28.04.2017

Накануне дня Победы региональный парламент подготовил хорошую новость для Верховья. Поселку будет присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести».

Теги:Верховьенаселённый пункт воинской доблестиоблсовет

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