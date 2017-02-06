ДК в Знаменском
06.02.2017
В Знаменском районе после слишком затянувшегося ремонта открылся Дворец Культуры. Народники вновь могут танцевать уже в отреставрированных залах, эстрадники петь на любимой сцене, а библиотекари раздавать книжки в родном помещении.
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