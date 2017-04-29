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Десант в Кривцово

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28.04.2017

Юные морпехи из Дмитровска побывали с экскурсией на Кривцовском мемориале, а потом — на месте поиска погибших советских бойцов.

Теги:морпехиКривцовский мемориалсоветские солдаты

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