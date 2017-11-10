Депутатские будни
10.11.2017
В пятницу, 10 ноября, в администрации области состоялось внеочередное заседание президиума Орловского областного Совета народных депутатов. Была утверждена дата и повестка внеочередной сессии.
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