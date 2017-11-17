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Деньги на информацию

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17.11.2017

В каком режиме будут работать региональные СМИ в следующем 2018 году? Изменится ли финансирование? Эти и другие вопросы обсудили в рамках расширеного заседания профильного комитета по СМИ в областном совете народных депутатов.

Теги:комитетСМИзаседаниефинансирование

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