Деньги на информацию
17.11.2017
В каком режиме будут работать региональные СМИ в следующем 2018 году? Изменится ли финансирование? Эти и другие вопросы обсудили в рамках расширеного заседания профильного комитета по СМИ в областном совете народных депутатов.
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