Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.12.2017 Пятница 17:55
сейчас в эфире
17:30
Документальный сериал
Среда обитания|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Деньги есть - дорог нет

Деньги есть - дорог нет

Версия для печати

08.12.2017

На заседании комитета по аграрной политике руководитель Департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков озвучил ряд проблем. Среди них затянувшиеся строительство ряда сельских дорог.

Теги:комитетаграрная политикаСергей Борзенковдорогисело

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43650

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Песок и соль
08.12.2017

Песок и соль

Кнут и пряник
08.12.2017

Кнут и пряник

Передача полномочий
08.12.2017

Передача полномочий

Реклама по закону
08.12.2017

Реклама по закону

Духовный центр на Выгонке
08.12.2017

Духовный центр на Выгонке

$ USD59.2811(-0.01)09.12
€ EUR69.6434(-0.29)09.12

Наш опрос

Какова ситуация с вывозом мусора в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online