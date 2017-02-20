Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.02.2017 Понедельник 17:48
сейчас в эфире
17:25
Телесериал
Цена жизни. 1-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Деньги для больницы

Деньги для больницы

Версия для печати

20.02.2017

На строительство многопрофильного медцентра Орловской областной клинической больницы поступит 200 миллионов рублей федеральных субсидий.

Теги:Медведевсубсидиимногопрофильный центробластная клиническая больница

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31743

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Долги и дороги
20.02.2017

Долги и дороги

Проектная власть
20.02.2017

Проектная власть

Ветеринарная безопасность
20.02.2017

Ветеринарная безопасность

Права человека
20.02.2017

Права человека

Планета покупок
20.02.2017

Планета покупок

$ USD58.0967(+0.46)21.02
€ EUR61.6987(+0.25)21.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online