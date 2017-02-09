День выборов
09.02.2017
Единый день голосования в 2017 году назначен на 10 сентября. Предстоящие выборы станут последними перед президентскими в 2018 году.
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