День рождения Тургенева
09.11.2017
Культурная общественность Орла в четверг вспоминала автора «Записок охотника», «Отцов и детей». В день рождения Ивана Сергеевича Турегенева в областном центре прошел ряд мероприятий.
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