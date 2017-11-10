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День рождения Тургенева

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09.11.2017

Культурная общественность Орла в четверг вспоминала автора «Записок охотника», «Отцов и детей». В день рождения Ивана Сергеевича Турегенева в областном центре прошел ряд мероприятий.

Теги:ОрелИван Тургеневдень рождениялитератураписатель

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