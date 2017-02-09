День рождения огнетушителя
09.02.2017
Основному борцу с огнем-154 года. Речь идет об огнетушителе. Историю его рождения сотрудники МЧС поведали маленьким посетителям детского сада № 79.
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