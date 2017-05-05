День Победы
05.05.2017
Город целиком и полностью проникся атмосферой праздника. Ежедневные репетиции парада на площади Ленина, встреча с ветеранами, массовые просмотры военных фильмов и спектаклей — все это создало особое напряжение перед кульминацией празднования.
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