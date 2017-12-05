День неизвестного солдата
04.12.2017
Солдатский подвиг не забыт! В рамках празднования Дня неизвестного солдата в России, руководство региона собралось у стелы «Орел — город Воинской славы».
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