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День науки в ОГУ

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08.02.2017

8 февраля в нашей стране отмечается день Российской науки. Праздник был yчpeждён yкaзoм пpeзидeнтa PФ в 1999 гoдy. О будущем науки, главного вуза региона шла речь на заседании Попечительского совета ОГУ имени Тургенева.

Теги:НаукапраздникОГУученыестудентыаспиранты

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