День машиност
26.09.2017
22 сентября на заводе «Текмаш» состоялось торжественное мероприятие по случаю главного профессионального праздника — Дня машиностроителей. В сквере завода собрались рабочие, инженеры, техники.
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