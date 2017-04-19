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День хлеба

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18.04.2017

Орловчан приглашают на праздник «День хлеба — 2017». Мероприятие состоится 19 апреля в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева.

Теги:День хлебапраздникОГУфундаментальная библиотека

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