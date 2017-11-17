День донора
17.11.2017
В Орловском Юридическом Институте прошёл уже традиционный «День донора». Десятки сотрудников и курсантов приняли участие в этой традиционной для ВУЗа акции — доказав таким образом свою готовность помогать обществу.
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