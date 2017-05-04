Дедушка русского спецназа
04.05.2017
В поселке Стрелецкий, что в нескольких километрах от областного центра, торжественно открыт бюст «диверсанта номер один» и «дедушки русского спецназа», Ильи Старинова.
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