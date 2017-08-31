Чтобы лучше видеть
31.08.2017
Сеть известных в Орле оптик обзавелась офтальмологическим центром. На Горького теперь можно не только подобрать очки, предварительно пройдя осмотр у врача, но и пройти аппаратное лечение.
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