Чернобыльское эхо

Сколько жители так называемых «чернобыльских зон» будут и дальше получать денежные компенсации? Какие льготы и субсидии положены ликвидаторам аварии на атомной элестростанции и их семьям? Обсудить это и многое другое в область приехал представитель ОНФ Вячеслав Гришин.