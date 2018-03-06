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Чернобыльское эхо

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06.03.2018

Сколько жители так называемых «чернобыльских зон» будут и дальше получать денежные компенсации? Какие льготы и субсидии положены ликвидаторам аварии на атомной элестростанции и их семьям? Обсудить это и многое другое в область приехал представитель ОНФ Вячеслав Гришин.

Теги:чернобыльцыАЭСрадиацияОНФВячеслав Гришин

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