Чернобыльское эхо
06.03.2018
Сколько жители так называемых «чернобыльских зон» будут и дальше получать денежные компенсации? Какие льготы и субсидии положены ликвидаторам аварии на атомной элестростанции и их семьям? Обсудить это и многое другое в область приехал представитель ОНФ Вячеслав Гришин.
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