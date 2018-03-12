Час земли
12.03.2018
Орловчан призывают принять участие в ежегодной акции Час Земли. Она проводится каждый год в последнюю субботу марта во всем мире. Это самая массовая экологическая акция на планете.
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