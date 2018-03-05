Бюллетени готовы
05.03.2018
Типография «Труд» изготовила полный объем тиража избирательных бюллетеней, которые будут применяться на выборах президента России — 18 марта 2018 года.
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