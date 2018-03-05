Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.03.2018 Понедельник 19:52
сейчас в эфире
19:30
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Бюллетени готовы

Бюллетени готовы

Версия для печати

05.03.2018

Типография «Труд» изготовила полный объем тиража избирательных бюллетеней, которые будут применяться на выборах президента России — 18 марта 2018 года.

Теги:типографияТрудбюллетенивыборы

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/45280

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Клычков в Сосковском районе
05.03.2018

Клычков в Сосковском районе

Решить вопрос на месте
05.03.2018

Решить вопрос на месте

Транспортная инфрастурктура
05.03.2018

Транспортная инфрастурктура

Нажива на стариках
05.03.2018

Нажива на стариках

Благоустройство дворов
05.03.2018

Благоустройство дворов

$ USD57.1(+0.44)06.03
€ EUR70.1702(+0.7)06.03

Наш опрос

Стоит ли перекрасить орловское такси в один цвет?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online