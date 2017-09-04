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Бюджетные пл

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04.09.2017

В правительстве Орловского региона озвучили параметры главного финансового документа региона. В срок до 6 октября законопроект об областном бюджете на 2018 год и плановый период двух последующих будет направлен в облсовет.

Теги:Правительство Орловской областибюджетпроектоблсовет

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