Бюджетные пл
04.09.2017
В правительстве Орловского региона озвучили параметры главного финансового документа региона. В срок до 6 октября законопроект об областном бюджете на 2018 год и плановый период двух последующих будет направлен в облсовет.
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