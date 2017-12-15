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Будни МЧС

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15.12.2017

В главном управлении МЧС России по Орловской области прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Орловской области.

Теги:МЧСзаседаниекомиссияЧС

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