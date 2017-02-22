Борьба с сосульками
22.02.2017
В Воронеже глыба льда с крыши дома упала на женщину с коляской. Трагедия в Алексине. В самом центре города в результате падения ледяной глыбы погибла мать двоих детей. В Щекино упавший с крыши кусок льда едва не убил прохожего. Это действительно страшно.
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