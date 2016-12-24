Больше молока
23.12.2016
Аграрии региона подводят итоги уходящего года и намечают планы на будущий. В Верховском районе прошел семинар-совещание по вопросу повышения эффективности молочного скотоводства.
Короткая ссылка obl1.ru/~/29503
Другие новости раздела
23.12.2016
Пресс-конференция Президента
23.12.2016
Модернизация власти
23.12.2016
Оздоровление промышленности
23.12.2016
Первостепенные задачи
23.12.2016
Профилактика коррупции
$ USD60.8528(-0.01)24.12
€ EUR63.5425(-0.02)24.12
Наш опрос
Будете ли вы вызывать на Новый год Деда Мороза для детей?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: