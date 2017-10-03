Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел03.10.2017 Вторник 19:18
сейчас в эфире
18:40
Телесериал
Громовы|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Большая книга

Большая книга

Версия для печати

03.10.2017

С начала октября в Орле стартовал проект «Большая книга — встречи в провинции». В его рамках современные литераторы, финалисты премии «Большая книга», встречаются с читателями.

Теги:книгилитератураконкурсфиналистычитатели

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42346

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Двустороннее сотрудничество
03.10.2017

Двустороннее сотрудничество

Прием у Земцова
03.10.2017

Прием у Земцова

Проблема переселения
03.10.2017

Проблема переселения

Ремонт "Ботаники"
03.10.2017

Ремонт "Ботаники"

Холодный дом
03.10.2017

Холодный дом

$ USD57.9375(+0.12)04.10
€ EUR67.9839(+0.08)04.10

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online