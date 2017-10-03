Большая книга
03.10.2017
С начала октября в Орле стартовал проект «Большая книга — встречи в провинции». В его рамках современные литераторы, финалисты премии «Большая книга», встречаются с читателями.
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