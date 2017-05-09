Более двух десятков праздничных мероприятий прошли в городском парке
09.05.2017
Погода не испортила настроения горожан. Многие орловчане украсили в честь праздника не только свои машины, закрепив на них флаги, но и самих себя, надев пилотки, значки. Некоторые полностью облачились в военную форму.
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