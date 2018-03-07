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Битва за Орел

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07.03.2018

75-летие освобождения Орла уже отмечается местным научным сообществом. Оним из мероприятий, посвященных судьбе Орловщины в годы военного лихолетья, стала международная конференция под названием «Орловская наступательная операция Брянского фронта».

Теги:конференцияисторияВОВОрел

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