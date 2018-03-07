Битва за Орел
07.03.2018
75-летие освобождения Орла уже отмечается местным научным сообществом. Оним из мероприятий, посвященных судьбе Орловщины в годы военного лихолетья, стала международная конференция под названием «Орловская наступательная операция Брянского фронта».
Короткая ссылка obl1.ru/~/45332
Другие новости раздела
07.03.2018
Андрей Клычков на "Первом областном"
07.03.2018
Визит Шаронова
07.03.2018
Летний отдых детей
07.03.2018
Растаяла как лед
$ USD56.8011(+0.3)08.03
€ EUR70.5299(+0.8)08.03
Наш опрос
Стоит ли перекрасить орловское такси в один цвет?