Безопасность школьников
31.08.2017
Первого сенября для 15 с половиной миллионов учеников страны прозвенит школьный звонок. Вопросы безопасности и защиты интресов детей обсуждали в администрации региона.
Короткая ссылка obl1.ru/~/41699
Другие новости раздела
31.08.2017
Аварийная проверка
31.08.2017
Собраться в школу
31.08.2017
Назначения в мэрии
31.08.2017
Газовики и журналисты
31.08.2017
Освоение бюджета
$ USD58.5454(-0.19)01.09
€ EUR69.6222(-0.58)01.09
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?