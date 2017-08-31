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Безопасность школьников

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31.08.2017

Первого сенября для 15 с половиной миллионов учеников страны прозвенит школьный звонок. Вопросы безопасности и защиты интресов детей обсуждали в администрации региона.

Теги:1 сентябряшколаДень знанийобластная администрациябезопасность

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