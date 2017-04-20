Безопасность на дорогах

Смертность в ДТП на дорогах Орловщины; предельная важность оказания первой помощи; основы надзора за техническим состояние автомобилей. Эти и другие актуальные вопросы обсудили на научно-практической концеренции в орловском Юридическом институте имеи Лукьянова.