Безопасная дорога домой
01.09.2017
Перед началом учебного года орловским школьникам напомнили жизненноважные правила. В российских регионах проходит акция " Безопасная дорога домой ". Основаная цель — недопущение травматизма на железнодорожном транспорте.
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