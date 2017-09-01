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Безопасная дорога домой

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01.09.2017

Перед началом учебного года орловским школьникам напомнили жизненноважные правила. В российских регионах проходит акция " Безопасная дорога домой ". Основаная цель — недопущение травматизма на железнодорожном транспорте.

Теги:РЖДакция1 сентябряшкольники

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