Без малого век
18.07.2017
90-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Василий Андреевич Науменко. Он — один из героев проекта «Ветераны», который готовит телеканал «Первый областной» ко дню города совместно с молодежным парламентом и депутатами облсовета.
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