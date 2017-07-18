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Без малого век

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18.07.2017

90-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Василий Андреевич Науменко. Он — один из героев проекта «Ветераны», который готовит телеканал «Первый областной» ко дню города совместно с молодежным парламентом и депутатами облсовета.

Теги:ВетеранВОВюбилейВасилий Науменко

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