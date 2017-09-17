Без крыши над головой
14.09.2017
Жители многоквартирного дома деревни Парамоново Урицкого района ждут решения своего жилищного вопроса. В марте произошло ЧП. Людей эвакуировали из-за угрозы обрушения балкона.
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